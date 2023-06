Rapinò un ragazzo alla stazione di Sala al Barro: condannato a tre anni e mezzo

Lecco, 8 giugno 2023 – Il 23enne che aveva rapinato nel settembre di due anni fa un giovane a Sala al Barro, frazione di Galbiate è stato condannato a 3 anni e 5 mesi. I fatti risalgono alla sera del 17 settembre 2021, quando tre giovani, tra cui il 23enne Ibrahima Sima, senegalese, inseguirono un ragazzo nella frazione di Galbiate, a pochi passi dalla stazione, lo rapinarono del borsello contenente documenti, pochi euro e le cuffie del cellulare.

I carabinieri riuscirono a risalire ai tre: il maggiorenne è stato processato e condannato oggi a 3 anni e 5 mesi e una multa di 700 euro dal collegio giudicante presieduto da Paolo Salvatore, mentre gli altri due, all’epoca minorenni, andranno a giudizio al tribunale dei minorenni di Milano. L’accusa ha chiesto 3 anni e 6 mesi, mentre il difensore del giovane senegalese - l’avvocato Mauro Tosoni - l’assoluzione per non aver commesso il fatto.

Medesima condanna per Andrei Cosmin Cojocariu, cittadino romeno di 27 anni per una rapina avvenuta il 13 ottobre 2019 sulla linea ferroviaria Lecco-Milano all’altezza della stazione di Osnago quando avrebbe picchiato un cittadino di origini nordafricane per rubargli il cellulare.