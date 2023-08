Olgiate, rapinatori col machete in treno: passeggeri in ostaggio. “Nessuna tolleranza”

Lecco, 10 agosto 2023 - “Un sentito ringraziamento per il consueto prezioso lavoro svolto”. A ringraziare agenti della Polizia di Lecco e della Polfer della Lombardia e i carabinieri, che hanno arrestato quattro giovani stranieri per aver tenuto in ostaggio i passeggeri di un intero treno minacciandoli con un machete e aver brutalmente aggredito un viaggiatore di 17 anni, sono gli assessori alla Sicurezza Romano La Russa e ai Trasporti e Mobilità Franco Lucente.

Il giovane con il machete sul treno

“L'auspicio è di non rivedere tra 15 giorni questi criminali in libertà, pronti a delinquere nuovamente – aggiungono -. Il nostro obiettivo prioritario è garantire un servizio efficiente e sempre maggior sicurezza sui treni e nelle stazioni". “Stiamo ampliando gli interventi e le misure per migliorare la sicurezza sui treni – proseguono -. Con la Prefettura di Lecco e Trenord, abbiamo siglato l'accordo Stazioni sicure 2023 per la promozione della sicurezza integrata nelle stazioni ferroviarie di Lecco ed altri 26 Comuni del territorio lecchese. Abbiamo finanziato fino a dicembre le ore di straordinario degli agenti delle Polizie locali dei Comuni aderenti che svolgeranno servizi di controllo in forma coordinata e in sinergia con gli operatori delle altre forze dell'ordine. Puntiamo ad estendere il protocollo in tutte le province lombarde, oltre a quelle di Lecco e Varese dove è già attivo". E ancora: “Per aumentare la tutela dei cittadini che viaggiano in treno, abbiamo anche attivato una convenzione con gli appartenenti alla forze armate e dell'ordine che permette loro di viaggiare gratuitamente sui convogli”. “Non ci può essere tolleranza – concludono - verso chi delinque".

Il ragazzino aggredito in treno

“Serve il pugno di ferro di fronte a questi episodi di violenza che sono gravissimi ed inaccettabili e spesso vedono coinvolti gruppi di giovani criminali – aggiunge il consigliere regionale lecchese di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini -. Riguardano le aree limitrofe alla sStazione di Lecco che vengono occupate dai baby-criminali, i quali poi salgono sui treni minacciando la sicurezza di passeggeri e del personale viaggiante. Attualmente, la tratta Milano-Lecco è una delle più pericolose in tutta la regione. Si tratta di una situazione emergenziale ed il rischio è che, se non si interviene immediatamente, ci possa essere un’escalation di violenza da parte di questi gruppi per contendersi il controllo del territorio. Per quanto ancora dovremo assistere ad episodi di degrado, violenza, criminalità e aggressioni perpetrati da questi gruppi di giovani e giovanissimi prevalentemente di origine straniera? Esprimo massima solidarietà al ragazzo rapinato ed alla sua famiglia. Un ringraziamento di cuore va alle Forze dell’Ordine per questo pronto intervento e perché quotidianamente lavorano con professionalità per garantire la nostra sicurezza, ma il loro sforzo non può e non deve essere vanificato: i responsabili devono essere puniti duramente affinché episodi del genere non si verifichino più".