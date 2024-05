Randagi e conti in rosso. L’allarme del sindaco

Un fenomeno sempre più in aumento, che rischia di compromettere il bilancio comunale. È quello dei cani abbandonati nel territorio del Comune di Arzago, dove gli animali che vengono lasciati dai proprietari sono ospitati al rifugio Fondazione Baratieri, interamente a spese dell’amministrazione, per una spesa annua di ventimila euro. Costi destinati ad aumentare fino a trentacinquemila euro nel 2025: insostenibili per il bilancio del Comune, già in deficit di 113mila euro. Attualmente i cani ospitati dalla Fondazione sono 35, ma già è stata raggiunta la soglia di quelli recuperabili in base alla convenzione, rinnovata proprio quest’anno tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Baratieri.

"Si tratta di un fenomeno che avevamo già evidenziato lo scorso anno - sottolinea il sindaco di Arzago, Ugo Rivabene -. Quello dell’abbandono di cani, a volte di intere cucciolate, a opera di persone che, riteniamo, non risiedano ad Arzago ma ci vengono apposta, sapendo che sul territorio opera in modo impeccabile la Fondazione con il suo canile rifugio, le associazioni e i volontari che si dedicano ai cani abbandonati". Il problema è che i costi, a partire dal prossimo anno, aumenteranno di almeno diecimila euro. "Per i conti del Comune - prosegue il primo cittadino - rischia di diventare una spesa non più sostenibile". Arzago, infatti, ha varato nel 2023 un piano triennale per cercare di rientrare dal deficit di 113mila euro. La soluzione, avanzata dall’amministrazione, è stata quindi quella di bloccare i nuovi ingressi al rifugio. Tuttavia, i cani abbandonati non verranno lasciati a loro stessi: il Comune ha stipulato un accordo di collaborazione con una struttura di Brembate, che si occuperà di accogliere eventuali animali recuperati nei prossimi mesi. Per la questione soldi, si cercherà una soluzione, interloquendo con la Fondazione Baratieri. "Il miglior alleato è la collaborazione - conclude il sindaco di Arzago -. Non possiamo impegnare i vigili a tempo pieno. Cogliere sul fatto le persone che abbandonano i cani è difficilissimo, sono episodi che magari capitano nelle ore notturne. Facciamo quindi appello ai cittadini, perché segnalino". Michele Andreucci