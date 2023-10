Lecco rende omaggio ai City Angels: ''In tante città sempre al fianco degli ultimi''

Lecco – La città dei Promessi sposi per un giorno è diventata anche la città dei baschi azzurri. In fondo Lecco è stata la città di un antesignano dei City Angels: fra Cristoforo, che aiutava chi era in difficoltà e gli appestati, gli ultimi del suo tempo.

Quest'oggi trecento City Angels arrivati da 20 città italiane e due della Svizzera hanno scelto Lecco per il loro raduno nazionale. È la prima volta. "È un omaggio al grande impegno dei City Angels lecchesi", spiega Mario Furlan, fondatore dell'associazione, istituita nel 1994 a Milano.

Attualmente sono oltre 600 gli Angels. A Lecco i City Angel ci sono da sette anni. "Oltre 300 baschi azzurri oggi a Lecco per il raduno nazionale annuale dei City Angels Italia, i volontari di strada che - dal 1994 - sono a fianco degli ultimi di tante città – sono le parole del sindaco Mauro Gattinoni -. Non siamo numeri, siamo persone con una storia: grazie ai City Angels Lecco e a tutti i City Angels per le azioni che realizzate quotidianamente, mettendo al centro le persone che sono ai margini e facendole sentire riconosciute". Tra gli ospiti anche Enrico Beruschi.