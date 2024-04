Quando la musica incontra la dislessia e offre la possibiltà di superare le difficoltà

Abbiamo incontrato Daniele Della Piccola un ragazzo con dislessia che ci ha raccontato la sua esperienza scolastica, le difficoltà incontrate e come le ha superate.Oggi è un bravo musicista e suona il corno.

Che metodi utilizzavi per studiare alla scuola media?

"Per studiare utilizzavo schemi e parole chiave che mi aiutavano a memorizzare i concetti più importanti".

Come hai fatto a imparare a leggere le note, essendo dislessico?

"All’ inizio leggere le note musicali era molto complicato per me, mi perdevo tra le righe, quindi per fare in modo che non succedesse evidenziavo le note con colori diversi".

Che consigli puoi dare ai ragazzi dislessici per studiare meglio?

"Trovare un proprio metodo di studio,farsi aiutare da un compagno o professore, studiare le cose volta per volta".

A che età hai scoperto di essere dislessico?

"L’ho scoperto in terza media a fine ciclo scolastico, quando ormai avevo già finito il mio percorso alla scuola dell’obbligo".

Sei sempre stato sicuro del tuo indirizzo musicale?

"Si, non avevo altri interessi".

Ci sono altre persone che suonano uno strumento nella tua famiglia ?

"No, ma i miei genitori cantavano nel coro".