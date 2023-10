Pugno alla madre e minacce ai carabinieri. Finisce a processo

Un pugno in faccia alla madre, che aveva appena chiesto aiuto ai carabinieri durante una violenta lite con il figlio. L’uomo, un disoccupato di 45 anni, è stato arrestato mercoledì dai militari della Tenenza di Mariano Comense, e portato a processo per direttissima con le accuse di lesioni e minacce alla madre e resistenza a pubblico ufficiale. Rivoltandosi contro i carabinieri, li ha infatti minacciati di ammazzare tutti, di sparargli "con la mitragliatrice" e di seppellire la madre in una buca. Dopo il rinvio del processo, per la concessione dei termini a difesa chiesti dall’avvocato Annalisa Abate, è stato condotto in carcere. Pa.Pi.