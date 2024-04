VARENNA (Lecco)

Strada provinciale 72 chiusa per frana. Di nuovo. Ieri mattina un masso da mezzo quintale grosso come un pallone da basket è precipitato sulla provinciale che costeggia la sponda orientale del lago di Como da Lecco fino a Colico. E’ successo all’altezza di Fiumelatte, tra Lierna e Varenna. E’ esploso in mille schegge e si è disintegrato come una bomba, aprendo un cratere nell’asfalto. Il macigno e i detriti in cui si è sbriciolato non hanno fortunatamente investito né colpito nessuno nessuno. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia provinciale e della Locale, i carabinieri e i tecnici dell’Amministrazione provinciale. La strada è stata subito chiusa e lo resterà almeno fino a oggi, quando i rocciatori bonificheranno il versante da cui si è verificato il dissesto, disgaggiando tutto il materiale eventualmente ancora pericolante, e i geologi verificheranno che non sussiste il rischio di altri smottamenti. "La Strada provinciale 72 rimane chiusa fino agli accertamenti di questa mattina in parete per capire se vi sono altri pericoli", conferma il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni. Dalle prime verifiche sembra che si tratti di un distacco superficiale.

Il cedimento è stato innescato probabilmente dalla pioggia battente. Il distacco di roccia e la chiusura della provinciale non poteva capitare in un periodo peggiore: per il ponte del Primo maggio la Sp 72 è infatti percorsa da migliaia di villeggianti e turisti. L’unica alternativa rimane la trafficatissima Statale 36, nella speranza che non venga chiusa anch’essa, come invece capita spesso, per incidenti, dissesti e allagamenti.

Daniele De Salvo