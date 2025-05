Tragedia sul bus: morta a 70 anni Rita Lusenti, ex assessore di Introbio

Introbio (Lecco), 30 maggio 2025 - Addio a Rita Lusenti, 70 anni, ex maestra elementare conosciutissima in Valsassina per essere anche stata assessore di Introbio. È morta in seguito ad un incidente stradale in bus vicino al lago di Garda.

L’incidente

Rita Lusenti si è alzata dal proprio posto per scattare una foto ma, forse per una frenata che non si aspettava, ha perso l'equilibrio e ha picchiato la testa. Sembrava una botta da nulla, poco più di un taglio al capo. Invece, probabilmente per una emorragia cerebrale, è entrata in coma senza mai più risvegliarsi. Rita era ricoverata in ospedale, al Borgo Trento di Verona.

La sua passione era il canto ed era tra il resto anche una corista del Coro femminile Vandelia di Lecco. Settimana scorsa era in trasferta proprio con gli altri del coro per un tour a Malcenise, sul Garda appunto, sponda veneta.

Durante il viaggio però, all'altezza di Nago-Torbole, in Trentino, l'incidente, i soccorsi per condizioni apparentemente non gravi, il tracollo improvviso, il trasferimento d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale veronese, infine il decesso.

La passione del canto

“Signore, accogli l'anima di Rita, che ha lasciato questo mondo troppo presto - sono il ricordo e la preghiera degli amici del Coro Vandelia -. Grazie per averle donato la passione per il canto, che l'ha accompagnata nella vita.

Ricordiamo la sua gioia nel condividere questo dono con gli altri, la sua dignità nell’affrontare le difficoltà della vita, la sua dedizione alla famiglia, in particolare ai suoi amati nipoti, e infine la sua immensa generosità. Rita, hai lasciato un vuoto enorme tra noi, ti ricorderemo per sempre con affetto".