Promuove il referendum. Assessore censurato abbandona l’aula

Un ordine del giorno per chiedere la diffusione delle informazioni su data, modalità di voto e contenuto dei quesiti referendari di domenica e lunedì prossimi. Lo ha presentato Francesco Falsetto, assessore di Verderio, che poi ha abbandonato l’aula per protesta, contro i consiglieri di minoranza e contro il prefetto. I primi si sono infatti appellati al secondo denunciando che gli amministratori locali non potrebbero far propaganda per i referendum; il prefetto ne ha così chiesto conto al sindaco, che, per timore di conseguenze, ha chiesto ai “suoi“ di ritirare l’ordine del giorno. L’assessore ai Lavori pubblici, che denuncia "censura preventiva" tuttavia lo ha presentato lo stesso: "Ciò che accade attorno a questi referendum è preoccupante – spiega -. Io ho cercato di dare voce, strumenti, contesto, ma anche questo minimo atto di responsabilità è stato messo in discussione".