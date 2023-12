Proiettili al posto delle palline di Natale: gli auguri dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia. È polemica

Lecco, 22 dicembre 2023 – Proiettili al posto delle decorazioni sull'albero di Natale. Fanno discutere gli auguri di Natale dell'eurodeputato lecchese di Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi. L'europarlamentare, ha tappezzato Lecco con gigantografie. “Auguro a tutti un Natale con i Fiocchi", è il messaggio che campeggia sui manifesti. Alle spalle della sua foto mentre è seduto in poltrona insieme al suo cane, oltre ad un camino acceso, campeggia poi un albero di Natale addobbato con bossoli e cartucce prodotte nell'azienda di famiglia, la Fiocchi Munizioni appunto.

Le critiche

L'augurio non piace a molti, soprattutto in rete, sui social. In tanti puntano il dito contro la scelta di scambiare le tradizionali palle e decorazione di Natale con le pallottole, viste le guerre in corso in Ucraina e nei territorio occupati della Striscia di Gaza. In diversi inoltre ritengono non sia corretto nemmeno sfruttare il ruolo istituzionale di europarlamentare eletto per rappresentare tutti e il simbolo di Fratelli d'Italia per sponsorizzare le cartucce prodotte nella storica azienda di famiglia.

L'augurio ai cacciatori

"Intendevo semplicemente fare gli auguri ai cacciatori e, in generale, al mondo rurale – si difende però l'europarlamentare -. Nell'immagine sono ritratti bossoli da caccia, non cartucce da guerra. Non voleva essere una provocazione, io condanno fermamente le guerre. Il mio è solo un augurio ai cacciatori, che sono tutte persone perbene, altrimenti non potrebbero avere il porto d'armi. Mi viene solo da sorridere di fronte a certe critiche".

Chi è Pietro Fiocchi

Pietro Fiocchi ha 59 ani. Prima di essere eletto in Europa è stato presidente del Cda della divisione americana della Fiocchi Munizioni. Durante il servizio militare in Marina ha collaborato con i soldati delle forze speciali italiane. Nel 2019 è stato eletto al Parlamento europeo, dopo essersi candidato come indipendente tra le fila di Fratelli d'Italia nel collegio di Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Ha ottenuto 9.334 preferenze personali.