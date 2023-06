Processo d'Appello per il crollo del ponte di Annone Brianza, condanne a 3 anni e 8 mesi Il prossimo 17 ottobre si torna in tribunale per il crollo del ponte di Annone Brianza che nel 2016 costò la vita a Claudio Bertini. Sono stati condannati a pene variabili da 6 mesi a 3 anni e 8 mesi. La vedova della vittima attende con dignità il verdetto finale.