Prima le minacce poi l’auto danneggiata. Rischia due anni

Rischia una nuova condanna Peppino De Pasquale, 61 anni, di Calolziocorte per le minacce e i danneggiamenti dell’auto di un amico del nipote. Già condannato a 8 anni e 4 mesi per traffico illecito di rifiuti, Peppino De Pasquale deve rispondere di quattro reati - minacce, danneggiamento, violenza privata e tentata estorsione - per i fatti del 10 marzo 2019, quando avrebbe chiesto a un amico del nipote 10mila euro. Alla risposta negativa Peppino De Pasquale - secondo quanto ricostruito dalla Procura - avrebbe preso a mazzate l’auto e minacciato con un coltello. L’accusa ha evidenziato una frase: "Dobbiamo regolare dei conti, altrimenti ti apro come un capretto", che sarebbe stata pronunciata da Peppino De Pasquale nei confronti dell’amico del nipote, e chiesta la condanna a 2 anni e 6 mesi solo per le minacce e i danneggiamenti, mentre gli altri due reati è stata chiesta l’assoluzione.