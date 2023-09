Premana, enorme incendio in un capannone. Il sindaco: “Chiudete le finestre”

Premana (Lecco), 25 settembre 2025 – Un incendio sta distruggendo un capannone nella zona industriale di Premana. Un 30enne è rimasto intossicato. Il sindaco suggerisce a quanti abitano e lavorano in zona di chiudere le finestre degli edifici sono si trovano. L'allarme è scattato a metà mattina, quando è scoppiato un rogo all'interno di un capannone nella zona industriale di Gaggio a Premana. Le fiamme dall'interno si sono propagate fino al tetto.

Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano e di Valmadrera con tutti i soccorritori e i mezzi disponibili. Di supporto sono stati mobilitati pure i volontari della Croce rossa di Premana. Non risultano né ustionati né feriti gravi, ma un uomo di 30 anni è rimasto leggermente intossicato. L'intera area è stata evacuata.

“A causa dell'incendio sviluppatosi in zona industriale a Giabbio, in via precauzionale invitiamo a tenere chiuse porte e finestre di case e attività – è l'appello della prima cittadina Elide Codega diramato tramite i canali social del Comune -. Non ci sono riscontri sulla pericolosità dei fumi da combustione, ma per cautela invitiamo alla precauzione”. Le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza sono ancora in corso, sebbene la situazione risulti al momento già sotto controllo.