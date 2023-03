Precipita dal pizzo Badile Alpinista salvato all’alba Illeso l’amico che era con lui

Intervento di Valmasino del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna. I tecnici sono stati allertati poco prima di mezzanotte per un alpinista precipitato sulla parete Sud-Est del Pizzo Badile, a 3000 metri, durante la discesa. L’amico ha dato l’allarme. Ha riportato una probabile lussazione della spalla e la probabile frattura di alcune costole. L’elicottero di Sondrio di Areu ha effettuato tentativi, ma le condizioni di visibilità non permettevano di raggiungere l’infortunato. Sono quindi partite le squadre e del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza. Nel frattempo, è intervenuto anche il soccorso della Guardia svizzera Rega.Il ferito è stato trasportato in ospedale in Svizzera. L’operazione dei 7 uomini è finita all’alba. M.Pu.