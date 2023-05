Polizia, vigili e carabinieri Bandito finisce nella rete

Visto e inseguito da un poliziotto, bloccato dalla Polizia locale e consegnato ai carabinieri. In pochi minuti, Yassin Amiri, algerino di 19 anni, ha catalizzato quasi tutto lo spettro delle forze di polizia presenti sul territorio in cui ha commesso un furto. Lunedì mattina ha rubato dall’auto la borsa di una donna che si era fermata a fare benzina in una stazione di servizio sulla Varesina, aprendole la portiera. È stato però visto da un poliziotto fuori servizio, che ha gridato, lanciando l’allarme, e lo ha inseguito per un tratto, fino a incrociare una pattuglia della Polizia locale che lo ha fermato nel giro di poche decine di metri. Pochi attimi dopo, è stato consegnato ai carabinieri di Mozzate, che hanno proceduto con l’arresto in flagranza per furto, recuperando e restituendo la borsetta appena rubata. Ma in tasca, il ragazzo aveva anche 30 euro, un tessera BancoPosta e una tessera sanitaria, intestate a un uomo che poco prima aveva subito il furto del marsupio mentre si trovava in un bar poco distante dal distributore. Amiri è stato arrestato per entrambi i furti in flagranza, e processato per direttissimo ieri, ha patteggiato 1 anno e 8 mesi di reclusione, con pena sospesa in quanto incensurato. Pa.Pi.