Plebiscito per Azzoni riconfermato

Tante riconferme, ma anche qualche ribaltone ed alcune novità alle elezioni comunali in provincia di Lecco. Ad Abbadia Lariana Roberto Sergio Azzoni è stato rieletto sindaco con il 71% dei voti. Ad Airuno invece l’uscente Alessandro Paolo Milani di Cambiamo Airuno Aizurro è stato battuto per 32 schede dallo sfidante Gianfranco Lavelli, eletto nuovo primo cittadino, di Vivere Airuno Aizurro. Luca Marsigli di Annone in movimento è il nuovo sindaco di Annone Brianza: ha vinto di misura per 12 schede su Paolo Cesana di Vivere Annone. Cambio pure a Barzago, con Melissa Cereda di Insieme per Barzago, che ha sconfitto Michele Bianco della maggioranza uscente de Il paese Barzago, come a Barzio, con Andrea Ferrari che ha battuto l’uscente Giovanni Arrigoni Battaia. Luca Cattaneo è stato confermato a Bulciago, Luca Pigazzi a Carenno, Antonio Pasquini a Casargo con un plebiscito del 90%, Roberta Marabese a Cassago, Aldo Riva a Castello Brianza, Tiziana Galbusera a Colle Brianza, Sergio Galperti a Cortenova. L’assessore uscente Cristina Brusadelli è diventata sindaca di Cremella, mentre Stefano Cassinelli è stato rieletto a Dervio, Paolo Lanfranchi a Dolzago, Massimo Vergani a Dorio, Gian Carlo Valsecchi a Erve, Fabio Vergani a Imbersago. Simonetta Costantini è la nuova sindaca di Lierna, Cristina Maria Citterio è stata riconfermata a Lomagna e Peccate Michele è stato eletto a Malgrate, dove ha battuto il candidato della maggioranza uscente. Giuseppe Chiarella resta sindaco a Molteno, Paola Colombo di Monte Marenzo, Felice Rocca è stato eletto a Osnago e Dino Pomi a Parlasco. Bosisio ha scelto Paolo Giladi.