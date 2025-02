Pizzoccherata con gli Amici di Germanedo

Una pizzoccherata e intrattenimenti dialettali per Villa Eremo - Serponti di Germanedo a Lecco. La organizzano per sabato prossimo gli Amici di Germanedo, che hanno candidato la Villa a Luogo del cuore. L’appuntamento è per l’1 marzo al Circolo Promessi sposi in viale Lombardia 7. A declamare i componimenti sarà Gianfranco Scotti, fra i massimi esperti di dialetto lombardo. Per prenotazioni e informazioni: 3333994439 o 3281791875. Da Villa Eremo sono passati Margherita Durini Serponti, Giuseppe Parini, Gian Raimondo Serponti di Mirasole... La Villa al momento versa in totale abbandono.