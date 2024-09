Pizzeria Capri, festa per i 65 anni di uno dei locali più amati della città

Lecco, 18 settembre 2024 – Sessantacinque anni di pizze in città. Angelo Imperato ha voluto festeggiare l’importante traguardo della pizzeria di famiglia, la Capri, insieme a un centinaio di fedelissimi clienti, molti dei quali negli anni sono diventati anche amici.

In tantissimi hanno risposto all’invito per il buffet organizzato ieri sera in vicolo della Torre. Tra loro anche due sindaci, Mauro Gattinoni (Lecco) e Dante De Capitani (Pescate), un vice-sindaco Simona Piazza (Lecco) ma anche un vecchio borgomastro della città, Lorenzo Bodega, che non ha voluto perdere l’occasione per festeggiare la ricorrenza di uno dei locali più longevi (e amati) della città.

“Il merito va tutto a mamma e papà: senza di loro non saremmo qui”, ha voluto ricordare Angelo Imperato, 62 anni martedì prossimo e titolare dal 2012 della pizzeria di famiglia avviata il 2 marzo 1959 dal papà Vincenzo, classe 1930, originario di Tramonti in costiera Amalfitana e dalla mamma, Rosa Flauto.

La storia

La nascita della Capri l’ha ricordata Angelo. "Papà si era trasferito a Vercelli e un giorno venne a Lecco per trovare un amico: quella volta si innamorò della città e decise che voleva vivere qui”. Dalle acque del mare a quelle del lago. Il risultato? Un successo fatto di un mix semplice: qualità e accoglienza. Il risultato è lì da vedere: i 65 anni e i tanti clienti che ieri hanno festeggiato un traguardo che pochi possono vantare.