Pietre miliari come nuove. Restauro a costo zero per l’Amministrazione

Saranno rimesse a nuovo a costo zero per il Comune le pietre miliari collocate nell’Ottocento nei rioni cittadini e ormai diventate in buona parte illeggibili a causa del trascorrere del tempo. A occuparsi del loro restauro sarà l’architetto Paolo Colombo, impegnato in realtà come l’associazione Officina Gerenzone e il Cai Lecco, che nelle scorse settimane ha presentato un progetto per il loro recupero. In tutto le pietre miliari presenti in città sono una ventina, ma in questa prima fase ne verranno sistemate dodici: in via Azzone Visconti, via Parini/via Palestro, a Castello, viale Monte Grappa/salita dei Bravi, ad Acquate, piazza Felice Cavallotti, via IX Febbraio/via Partigiani (piazza della Castagna), a San Giovanni, via Caldone, via Cernaia, a Olate, via Emanuele Filiberto, a Maggianico, via del Sarto, corso Bergamo, a Chiuso e via Spreafico, via Berni, a Laorca. "Un giovane cittadino si prenderà cura di questi elementi antichi che raccontano e ricordano la storia di Lecco, baluardi storici che ritrovano vita e facile lettura a chi gli passerà accanto - spiega l’assessore alla Cura della città, Maria Sacchi - Rinnovo il mio ringraziamento a tutti i cittadini che stanno mostrando interesse e cura verso la città con diverse proposte d’intervento. Siamo una comunità che cresce".