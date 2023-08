Piccole imprese: fondo a sostegno

Un fondo di 50.000 euro per l’abbattimento delle spese sostenute per la partecipazione a fiere estere e a fiere internazionali in Italia nel 2023. L’iniziativa, firmata Camera di commercio di Sondrio, si rivolge alle micro, piccole e medie imprese con sede legale eo unità locale in provincia di Sondrio che hanno partecipato o che intendano partecipare a fiere all’estero o a fiere internazionali in Italia, ad esclusione delle manifestazioni dedicate esclusivamente ai consumatori (modello "B2C"), a quelle in modalità digitale e a quelle per cui sia già stato previsto un intervento finanziario, diretto o indiretto, da parte della Camera di commercio di Sondrio. L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, con un minimo di 2.000 euro ed un massimo di 4.000 euro, con una conseguente spesa minima ammissibile di 4.000 euro. Ogni impresa può presentare una sola domanda per una sola manifestazione fieristica per ciascuna delle due linee di intervento.