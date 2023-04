Piani di Bobbio, due 60enni bloccati alla bocchetta dei Mughi a 2.000 metri: salvati dai vigili del fuoco in elicottero

Lecco, 10 aprile 2023 – Due escursionisti di 60 anni sono rimasti bloccati in montagna, sopra i Piani di Bobbio. Li hanno salvati e recuperati i vigili del fuoco in elicottero.

Nel pomeriggio di oggi, lunedì di Pasquetta, due 60enni di Milano che stavano affrontando l'anello dei Campelli tra i Piani di Artvaggio e i Piani di Bobbio, in Valsassina, sono rimasti bloccati a più di duemila metri di quota alla bocchetta dei Mughi. Piuttosto che rischiare oltre, hanno preferito chiedere aiuto e lanciare l'allarme agli operatori del 112, il numero unico di emergenza. Non erano feriti, ma solo in difficoltà.

Sono stati così mobilitati i vigili del fuoco della squadra Saf specializzati nel soccorso speleo alpino fluviale, con i Draghi lombardi del Reparto Volo decollati da Malpensa con il loro elicottero nome in codice Drago 150. Una volta localizzati, i due sono stati recuperati e trasferiti con l'elicottero in una zona sicura, da dove poi hanno ripreso il camino verso valle per tornare a casa sani e salvi.