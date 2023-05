Persone sole Fiori in dono dai volontari

Si possono fare tante cose con un fiore, anche aiutare le persone in difficoltà a ritrovare il sorriso e la voglia di aprirsi, magari per chiedere aiuto e non essere lasciate sole. È quello che hanno fatto a Lecco tanti volontari che hanno partecipato all’iniziativa "Dona un fiore – fai sbocciare la tua comunità" promossa dal progetto "The Factory".

Beneficiarie un’ottantina di persone e famiglie sole dei quartieri di Belledo, Germanedo e Caleotto. I fiori donati sono stati distribuiti nelle giornate del 24 e del 25 maggio, grazie all’aiuto e soprattutto all’entusiasmo di più di 50 volontari: oltre ad alcuni cittadini, hanno partecipato alcuni soci delle associazioni Arci Promessi Sposi e La Città, i Custodi Sociali e gli Assistenti Sociali del Servizio Famiglia e territorio e del SID del Comune di Lecco, i ragazzi del servizio Artimedia, de "La Casa di Stefano" e del Cfp Consolida; i bambini, le maestre e le famiglie della Scuola dell’Infanzia Bonaiti, i gruppi scout. "Per me è stato un onore ricevere questo regalo: non mi era mai successo finora e spero che questa iniziativa possa essere riproposta anche nei prossimi anni" ha spiegato emozionata una signora che ha ricevuto uno dei fiori in regalo.