Perledo (Lecco), 13 settembre 2019 –in. Per salvarla e liberarla sono intervenuti i vigili del fuoco. Questa mattina, venerdì, una volpe è rimasta intrappolata nella rete delle barriere paramassi installate a ridosso della Sp 72 all'altezza di Perledo. Per recuperarla sono stati mobilitati pompieri volontari del distaccamento di Bellano con i guardiacaccia provinciali, che sono riusciti a liberare l'animale che, dopo essere stato affidato alle guardie venatorie che si sono assicurate delle sue condizioni per poi lasciarlo andare sano e salvo.