Per il diciottesimo gli amici si regalano la devastazione della via

Il più grande aveva compiuto 18 anni da un paio d’ore. Stavano festeggiando il suo compleanno in tre, il neomaggiorenne e due amici di 15 anni, quando hanno iniziato a sfasciare cestini e arredi lungo via Garibaldi, alle 2 della notte tra giovedì e venerdì. Il trambusto ha attirato l’attenzione di un passante, che ha chiamato i carabinieri: sul posto sono arrivate una pattuglia del Radiomobile e una della stazione di Brunate, che hanno trovato i tre ragazzi, con alle spalle bidoni della spazzatura rovesciati e terra con il contenuto sparpagliato in giro, e gli arredi esterni di due negozi divelti. Sono stati portati incaserma e identificati: nei loro telefoni cellulari, i militari hanno trovato i video appena realizzati. Sono stati denunciati a piede libero.