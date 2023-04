Casatenovo, Luisella Riva morta in poche ore: indagini sul farmaco che aveva assunto

Casatenovo (Lecco) – È morta in poche ore. A ucciderla è stata una probabilmente una violenta reazione allergica, scatenata forse da un farmaco. Luisella Riva, pensionata di 68 anni di Casatenovo, lunedì sera è deceduta un paio d’ore dopo l’arrivo in ospedale a Merate, dove era stata trasferita d’urgenza in ambulanza dai sanitari di Areu in condizioni già disperate. Non respirava più perché aveva la gola e le vie aeree gonfie e ostruite, mentre il suo battito cardiaco martellava all’impazzata. I medici del Pronto soccorso e i rianimatori del reparto di Terapia intensiva, dove Luisella è stata immediatamente trasferita, hanno tentato il possibile per stabilizzarla e salvarle la vita: l’hanno anche intubata per consentirle di ricominciare a respirare, ma lei non si è più ripresa.

Fino al pomeriggio stava bene, Luisella non soffriva di alcuna patologia grave e nemmeno aveva mai manifestato prima particolari disturbi. L’improvviso tracollo della sessantottenne al momento resta un mistero. Si sospetta tuttavia che sia morta in seguito ad uno choc anafilattico o comunque ad una violenta e imprevedibile reazione allergica ad un farmaco assunto autonomamente a casa sua, un farmaco che il suo medico di base le aveva prescritto per curare un’infiammazione, sebbene risulti lei non avesse mai manifestato prima alcuna forma di intolleranza né di allergia. "Sono in corso accertamenti", può al momento solo confermare Valentina Bettamio, direttrice medica di presidio del San Leopoldo Mandic di Merate. Davide Guzzon, primario di Anestesia e rianimazione dell’ospedale brianzolo ha infatti disposto in autonomia, come sua facoltà, un’autopsia, per scoprire la causa del decesso. L’esame è già stato svolto e la salma restituita ai familiari per il funerale celebrato ieri mattina.