Pedemontana di passaggio. Il Meratese vuole uno svincolo

Passa, ma non si ferma. Una tratta della Pedemontana attraverserà anche il Meratese, ma al momento non è previsto nessuno svincolo di ingresso e uscita né alcun peduncolo di innesto. Lo denuncia il consigliere regionale Dem lecchese Gian Mario Fragomeli, che chiede di modificare il progetto in corso d’opera della tratta C: "Occorre fare un ragionamento nel prosieguo dell’opera, tenendo conto anche delle esigenze dei Comuni lecchesi perché all’altezza del Meratese, in particolare di Lomagna, Osnago e dei paesi limitrofi, la Pedemontana attraversa a pieno titolo il territorio senza alcuno svincolo, collegamento o passaggio. Questo significa che la nuova autostrada, in provincia di Lecco, non arriva. Seppure l’opera sia già iniziata, ho chiesto di fare valutazioni, magari nell’ambito di qualche variante". Al momento quindi la provincia di Lecco rischia di restare tagliata fuori dal principale collegamento viario regionale. "Secondo me servirebbe almeno uno svincolo sulla Provinciale 342, che da Merate va verso Usmate, per poi arrivare sulla Tangenziale Est", insiste il Dem. D.D.S.