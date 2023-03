Pasturo, incidente all'alba: neopatentato incastrato tra le lamiere

L'incidente a Pasturo: un ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere

Pasturo (Lecco), 11 marzo 2023 – Incidente all'alba a Pasturo, in Valsassina, Un neopatentato di 19 anni al volante di un'utilitaria si è schiantato contro il muro di un'abitazione. L'incidente è successo poco prima delle 5.30 sulla Sp 62. Il 19enne è rimasto incastrato tra i rottami della sua macchina. E' stato soccorso dai sanitari di Areu con i volontari del Soccorso Centro Valsassina di Introbio. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco: sono stati loro a liberarlo dalle lamiere. Hanno dovuto sventrare la carcassa dell'auto utilizzando cesoie e divaricatori pneumatici. Il 19enne è stato poi trasferito d'urgenza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco. Le sue condizioni non sembrano gravi.

Incidente a Valmadrera

Nella notte ha terminato la corsa contro un muro anche un 54enne. E' successo a Valmadrera, in via Alessandro Manzoni, in centro paese. Dopo aver perso il controllo del mezzo ed essere uscito di strada, è finito contro un muro di cinta in cemento. In seguito all'impatto si è sviluppato un principio di incendio. Per spegnerlo prima che divampasse sono arrivati i vigili del fuoco volontari del distaccamento cittadino, che sono riusciti a contenerlo. Il guidatore è uscito incolume dalla sua auto. E' stato assistito dai volontari della Croce rossa di Valmadrera, ma ha preferito non farsi accompagnare in ospedale nemmeno per un controllo.