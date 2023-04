Partita folle: il campo vicino al luna park e il rischio sicurezza

La partita della follia era cominciata già male, ancora prima che iniziasse. Avrebbe dovuto svolgersi su un altro campo del centro sportivo comunale del Bione di Lecco.

Gli ospiti del Lissone si sono tuttavia accorti che una delle due porte è più bassa di 15 centimetri rispetto alle misure regolamentari. Per questo il match è poi cominciato con un’ora di ritardo e si è disputato su un campo vicino, sempre al Bione, che, sul lato lungo, confina direttamente con l’area in cui è stato allestito un luna park.

Solitamente quel campo non viene utilizzato per partite ufficiali proprio per evitare possibili incidenti con persone esterne alla manifestazione sportiva, come appunto sarebbe invece successo. Se la penalizzazione dei 56 punti ai giocatori dell’Aurora San Francesco venisse confermata, finirebbero sotto 0: non hanno infatti mai vinto né pareggiato una partita, hanno sempre e solo perso, incassando più di 100 goal durante la stagione in corso e mettendo la palle in rete una ventina di volte. D.D.S.