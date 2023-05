Partenze anticipate per la frana

Da lunedì entrerà in vigore un nuovo orario ferroviario per ridurre i disagi di pendolari, turisti e studenti che, per diversi motivi, utilizzano la tratta Tirano-Milano. Una tratta che, a causa della frana che ha sfondato la volta della galleria stradale e interessato quella ferroviaria a Fiumelatte (Varenna) e che ha costretto le autorità a sospendere il transito veicolare e su binari, costringe da giorni i fruitori, a trasbordi da treno ai bus sostitutivi con ritardi anche notevoli per raggiungere le destinazioni.

Ieri mattina il prefetto di Sondrio Roberto Bolognesi ha presieduto una riunione per un aggiornamento e condivisione a livello territoriale della situazione relativa al servizio ferroviario sulla tratta Milano-Sondrio. In quella sede è stato delineato, a scopo informativo, il quadro complessivo della situazione venutasi a determinare, per il quale sono in corso di definizione gli opportuni approfondimenti tecnici volti alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di messa in sicurezza della linea di Rfi. In considerazione del tempo necessario richiesto per l’effettuazione dei lavori, Trenord ha condiviso il nuovo orario ferroviario che entrerà in vigore da lunedì. In particolare, le corse in partenza dalla Valtellina in direzione Milano subiranno un’anticipazione di circa trenta minuti, in modo da consentire la coincidenza a Lecco e raggiungere, così facendo, la stazione di Milano Centrale negli orari tradizionali. I treni in partenza da Milano Centrale in direzione Sondrio non subiranno cambiamenti. È stata valutata, altresì, la possibilità, da parte dell’Agenzia per il trasporto pubblico locale della provincia di Sondrio, di rimodulare gli orari di alcune corse automobilistiche ordinarie. F.D’E.