Parcheggio abusivo a Merone: "Nessuno controlla?"

Continui solleciti all’Ente Valle Lambro per il ripristino dell’area agricola, ma la superficie di via Cristoforo Colombo a Moiana, zona Lido, continua a essere utilizzata come parcheggio, pur senza autorizzazione. L’ennesima segnalazione è giunta al Circolo Ambiente Ilaria Alpi da un cittadina: "Da più parti si è parlato dei solleciti del Circolo Ambiente Ilaria Alpi all’Ente Parco Valle del Lambro e delle risposte dello stesso Ente circa l’effettivo inadempimento di ripristino dell’area in questione adibita a parcheggio abusivo – scrive -. Posso testimoniare che l’area non è stata riportata al suo naturale scopo e che la società che gestisce l’adiacente locale pubblico ha incaricato un’apposita persona, che smista il traffico chiedendo ai conducenti se ci sono bambini o persone con difficoltà motorie, per indirizzarle verso gli spazi più adiacenti il locale, convogliando invece tutte le altre nel parcheggio abusivo". Il Circolo Ambiente ribadisce che la zona è sotto attenzione: "La controlliamo periodicamente – spiegano - e purtroppo, a tutt’oggi, la situazione non è cambiata: nessun ripristino è stato fatto e si continua a parcheggiare abusivamente. Per questo sollecitiamo il Parco Valle Lambro a pretendere il ripristino della area agricola. Così come sollecitiamo il Comune e la Polizia locale di Merone a effettuare controlli".