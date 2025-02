Osnago, la fiera dei golosi ha riparto i battenti

Osnago (Lecco), 23 giugno 2017 - “Il Golosando”, la kermesse enogastronomica in programma a Osnago, ha riaperto i battenti. Nel pomeriggio di oggi, venerdì, il sindaco Paolo Brivio, ha revocato l'ordinanza con cui ieri, giovedì, aveva sospeso la manifestazione a causa del troppo caldo.

L'evento, in calendario fino a domenica, è stato però spostato all'esterno dei padiglioni espositivi della fiera di San Giuseppe Artigiano di via Martiri della Liberazione. All'interno dei padiglioni infatti le temperature restano proibitive. Fuori invece, nel piazzale attiguo, l'atmosfera è meno rovente, sia per gli espositori, sia per i visitatori, sia per gli alimenti in vendita. Tra l'altro molti operatori lavorano nel settore dello street food, quindi sono abituati e attrezzati per cucinare all'aperto.