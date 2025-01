Omicidio di Esino Lario, Pierluigi Beghetto ucciso col falcetto: via al processo contro il vicino di casa

Esino Lario (Lecco), 29 gennaio 2025 – Una prima udienza dominata dalla camera di consiglio in cui la Corte d’Assise ha valutato e rigettato alcune eccezioni preliminari, per poi entrare direttamente nel merito del processo. Questa mattina a Como, si è aperto il processo per l’omicidio di Pierluigi Beghetto, ucciso a 53 anni con un colpo di falcetto da giardinaggio a Esino Lario il 21 aprile dello scorso anno, per una lite su una questione di vicinato.

L’imputato, Luciano Biffi, 70 anni, ha rinunciato a comparire in udienza, mentre era presente la moglie delle vittima, unica chiamata testimoniare per informare la Corte delle condizioni in cui lei e i figli vivono in seguito al delitto. Su accordo di tutte le parti, è stata decisa l’acquisizione di tutti gli atti di indagine, rinunciato così alla convocazione ed escussione dei testimoni.

Alla prossima udienza, fissata per il 19 marzo, si passerà direttamente alla discussione, con la possibilità di arrivare già a sentenza.