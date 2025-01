Oltre novemila servizi, venticinque al giorno. Croce Verde in prima linea nelle emergenze

Un 2024 da record per gli oltre 200 volontari e 9 dipendenti della Croce verde di Bosisio Parini. L’anno scorso hanno svolto oltre 9mila servizi, 9.111 per la precisione: sono 25 al giorno per un totale di oltre 364mila chilometri percorsi per soccorrere e aiutare i cittadini. Gli interventi in emergenza-urgenza sono stati 3.244, 2.644. I trasporti sanitari semplici e a carattere non urgente sono stati 4.965, 1.810 per il trasporto di pazienti nefropatici per le dialisi e 236 per i bambini e i piccoli pazienti della Nostra Famiglia. Vanno poi aggiunte le 523 prestazioni tra esami, visite e trasporti, legati alla partnership tra i volontari di Croce Verde e i donatori della Banca delle Visite, tramite cui è possibile regalare prestazioni sanitarie e assistenziali a chi ha bisogno e non può permettersele. Le presenze alle manifestazioni sportive e agli eventi sono state 131, compreso il servizio sanitario per il Nameless Festival.

I volontari della Protezione civile di Croce verde sono invece intervenuti 37 volte per attività di prevenzione o emergenza a Cesana Brianza, Suello e Barzago, mentre la guardia medica è stata accompagnata 211 volte per le visite domiciliari.

Gli istruttori hanno formato 11 nuovi soccorritori esecutori volontari, 16 addetti al trasporto sanitario e ne hanno riqualificati altri 50. Centosettantratre cittadini hanno seguito il corso di disostruzione pediatrica, 49 cittadini hanno ottenuto la certificazione all’utilizzo del dae, 11 lavoratori hanno seguito il corso di primo soccorso. "Siamo molto contenti di rispondere presente alle richieste cittadini", commenta Filippo Buraschi, presidente di Croce Verde.

D.D.S.