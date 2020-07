Oliveto Lario (Lecco), 23 luglio 2020 – Non è stato ancora trovato il corpo di Florin Iancu, il romeno di 26 anni annegato mercoledì pomeriggio nel lago al largo di Onno di Oliveto Lario dopo essersi tuffato da una barca insieme ad un amico 24enne che invece è stato tratto in salvo. I soccorritori nel tardo pomeriggio di oggi hanno sospeso le ricerche, dopo aver setacciato e scandagliato per tutto il giorno fin dal mattino i fondali del Lario.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato avanti e indietro la superficie del lago, mentre i sub del 116 si sono immersi ripetutamente. E' stato utilizzato anche un robot subacqueo telecomandato dotato di telecamere e potenti luci, ma le ricerche si sono concluse senza esito. La salma del 26enne potrebbe trovarsi a centinaia di metri di profondità, oppure potrebbe essere stata spinta chissà dove dalla corrente: è come cercare un ago in un pagliaio e non sarebbe la prima volta che il lago non restituisce i feretri delle sue vittime.