Olginate, betoniera si ribalta e finisce nel giardino di una casa

La betoniera ribaltata

Olginate (Lecco), 27 marzo 2023 – La betoniera che stava guidando si è ribaltata.

Questa mattina a Olginate una betoniera si è ribaltata e il camionista di 48 anni che la stava guidando è rimasto ferito. L'incidente è successo a Olginate, zona a monte del paese.

La dinamica

L'autocisterna per il cemento, che era vuota, è finita nel guardino di un'abitazione di cui ha divelto e abbattuto la recinzione. Probabilmente il 38enne al volante ha affrontato male una curva e sbilanciato la betoniera. Fortunatamente nessuno si trovava nei paraggi.

L’autista

L'autista è stato soccorso dai sanitari di Areu, ma è uscito dall'abitacolo del mezzo pesante da solo, sulle proprie gambe. Ha riportato qualche contusione dovuta allo sballottamento in cambia di guida, ma ha preferito non essere accompagnato in ospedale per sottoporsi ad eventuali accertamenti.

I soccorsi

Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provincia di Lecco, per rimettere in piedi sulle ruote la betoniera. La strada in cui si è verificato l'incidente è stata chiusa per consentire di svolgere l'operazione di recupero in sicurezza.