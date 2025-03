Oggiono, toro di 4 quintali in fuga travolge una donna: “Abbattuto, era pericoloso”

Oggiono, 20 marzo 2025 – “Non abbiamo potuto che ucciderlo”. Nonostante il suo destino fosse segnato, gli agenti della Polizia provinciale hanno tentato il possibile per salvare il toro in fuga che ieri pomeriggio a Oggiono ha caricato una mamma di 43 anni che stava andando a prendere il figlio a scuola.

Una situazione pericolosa

La situazione però era fuori controllo, il toro sempre più irrequieto e pericoloso e non c'è stata altra soluzione che abbatterlo. Ieri pomeriggio due agenti della Polizia provinciale di Lecco, insieme al comandante Gerolamo Quadrio hanno dovuto eliminare un toro di 4 quintali scappato da un macello. “Stava costituendo un serio pericolo”, spiega il comandante. L'animale ha infatti travolto una 43enne come un treno lanciato in corsa, scaraventandola malamente a terra. I carabinieri e gli agenti della Polizia locale lo hanno isolato, creando una fascia di sicurezza intorno al toro. Oltre ad allontanare tutte le persone hanno pure evacuato un asilo. Non è però bastato: il toro non si lasciava avvicinare, probabilmente per il trambusto, forse perché conosceva di essere destinato al mattatoio.

Gli agenti della Polizia provinciale

Per questo sono stati chiamati anche i poliziotti della Provinciale, dotati dell'armamento tecnico necessario per gestire la circostanza, cioè di fucili di precisione e munizioni di calibro adeguato. Le semiautomatiche Beretta calibro 9 piuttosto che la mitraglietta Beretta Pmx D7 9 x 21 mm d'ordinanza in dotazione ai carabinieri non sono infatti dotazioni utili per fermare in maniera efficace un toro fuori controllo. Una volta presa bene la mira, i poliziotti della Provincia lo hanno poi abbattuto. “Tengo a precisare che, pur non essendo un’attività di nostra stessa pertinenza, in quanto si tratta di animali da reddito e non di fauna selvatica, avevamo l’obbligo di intervenire per tutelare la sicurezza di tutti", spiega il comandante della Provinciale Gerolamo Quadrio

Il comandante e la presidente della Provincia

"Ringrazio in particolar modo i miei agenti, tutti i carabinieri presenti e il comandante della Polizia locale di Oggiono con i suoi agenti, che con la loro professionalità hanno consentito il ripristino della sicurezza senza ulteriori rischi per la collettività”, sono le parole del comandante della Provinciale. “Ringraziamo il comandante e gli agenti intervenuti ieri nell’emergenza - è il grazia sia della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, sia del Consigliere delegato Simone Brigatti –. La sinergia tra i diversi agenti di pubblica sicurezza ha garantito la pronta e corretta gestione di una situazione critica. Purtroppo una donna è stata ferita dal toro, a lei in questo momento va il nostro pensiero”.