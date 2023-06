Oggiono, inseguimento ad alta velocità in mezzo al traffico: arrestato spacciatore di 23 anni

Oggiono (Lecco), 7 giugno 2023 – Inseguimento alla Point break. E' successo per davvero, lunedì pomeriggio, in Brianza, tra Brisco e Veduggio, non a Los Angeles.

Al posto dell'agente speciale dell'Fbi Johnny Utah interpretato da Keanu Reeves e di quattro rapinatori mascherati con il volto degli ex presidenti degli Stati Uniti come nel film cult del 1991, in strada c'erano inoltre i carabinieri e uno spacciatore, un marocchino di 23 anni di Oggiono. I militari hanno intercettato il 23enne a Briosco, al volante di una Vw Polo: hanno esposto la paletta per un controllo, ma lui invece che fermarsi, ha schiacciato sul pedale dell'acceleratore a tavoletta ed è scappato, rischiando di travolgerli. I carabinieri sono risaliti sulla loro gazzella e lo hanno tallonato.

L'inseguimento ad alta velocità è durato una ventina di interminabili minuti, tra le province di Monza e di Como, in mezzo al traffico e ai paesi. Il fuggitivo le ha provate tutte: sorpassi azzardati, contromano, manovre proibite... I carabinieri non hanno forzato la mano, per evitare che provocassero incidenti e coinvolgessero incolpevoli automobilisti e pedoni di passaggio. E' stata la mossa giusta, perché il 23enne, dopo essere riuscito a distanziare i militare di alcune decine di metri, ha rallentato per saltare fuori dalla Polo ancora in movimento e proseguire la corsa a piedi, senza però andare troppo lontano, perché i carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato.

Addosso aveva 21 dosi di cocaina, 8 grammi di hashish e 270 euro in contanti. E' stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. In attesa del processo non può mettere più piede fuori da Oggiono.