© Riproduzione riservata

Oggiono (Lecco), 28 novembre 2019 – Ha perso il controllo del suv che stava guidando, sfondato il guard rail e terminato la corsacon le quattro ruote all'aria in mezzo agli alberi a ridosso della Sp 51 a. Per recuperare e soccorrere l'automobilistaprotagonista del fuori pista sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce verde di Bosisio Parini e i vigili del fuoco del comandando provinciale di Lecco. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì, nel tratto di via Per Lecco della Santa. Dopo le prime cure il 61enne è stato trasferito in ambulanza in ospedale all'Alessandro Manzoni, mentre i pompieri si sono occupati di recuperare il veicolo utilizzando un'autogru.