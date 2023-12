Nuovo oratorio. Operazione crowdfunding

Oggi è il grande giorno. Parte la campagna di crowdfunding per la realizzazione del nuovo oratorio di Lecco. Il progetto si inserisce all’interno del progetto “Generazioni in piazza”, realizzato dalla Parrocchia di San Nicolò con Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Fondazione Caritas Ambrosiana e Consorzio Consolida con il contributo di Fondazione Cariplo. L’obiettivo è di raccogliere fondi per sostenere i lavori del nuovo spazio della pastorale giovanile e coinvolgere l’intera comunità in un progetto a servizio della città. Oggi dalle ore 11.00 alle ore 13.00, e domenica prossima dalle 14.30 alle 19.00 un gruppo di volontari scatterà una foto ricordo che verrà stampata al momento (donazione minima 10 euro). Una fotografia verrà consegnata al donatore mentre la versione digitale verrà conservata e sarà utilizzata successivamente: entrerà a far parte degli allestimenti della struttura, un’opera d’arte fatta di volti e sorrisi.

"Va colta la portata storica che la realizzazione del nuovo Oratorio rappresenta per la città di Lecco, sarà un luogo aperto che si rivolgerà ai bambini, ai ragazzi alle famiglie e a tutti gli adulti che avranno voglia di implicarsi in attività di comunità", ha sottolineato monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco. La campagna prevede un contributo libero da parte dei cittadini e per i così detti grandi donatori, che entreranno a far parte dell’”Albo d’oro dei donatori”, sono state individuate della fasce di riferimento affinché possano donare materialmente strutture e allestimenti.