Nuove minacce alla ex: stalker torna in cella

È finito nuovamente in cella Jonathan Pellegrini, 36 anni di Porlezza, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri per minacce aggravate nei confronti di una donna con cui in passato aveva avuto una relazione. Ieri mattina l’ha seguita all’interno di un esercizio pubblico di Porlezza, mentre era con il compagno, e ha minacciato entrambi con un revolver, poi risultato una replica di un’arma autentica. Trattenuto in camera di sicurezza, questa mattina comparirà davanti al giudice a Como per il processo per direttissimo. Pellegrini era già stato arrestato un anno fa per stalking nei confronti della stessa donna, andando incontro a tre mesi di custodia cautelare. Accusa per la quale è stato rinviato a giudizio ed è in attesa di affrontare il processo dibattimentale.

Pa.Pi.