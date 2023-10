Nuova sede di Enaip a Morbegno: "Seguiamo l’intera filiera formativa"

Inaugurata la nuova sede Enaip di Morbegno in via Caccia Dominioni 51 dove sono ospitate le 4 classi del corso per estetiste e il bellissimo laboratorio. Una strutturaƩin più, quindi, che affianca la sede storica di via Credaro che contnua a essere la casa dei corsi per meccanici d’auto e operatori del legno, con le due officine ben attrezzate.

All’inaugurazione il presidente della Provincia di Sondrio Davide Menegola, il sindaco di Morbegno Alberto Gavazzi, i rappresentantiƟ delle istituzioni e delle Associazioni di categoria e il dg di Enaip Lombardia Giovanni Colombo. Andrea Donegà, direttore Enaip di Morbegno, Lecco e Monticello Brianza, dice: "La nuova sede, innanzitutto, ci consente di agganciarci ancora di più al territorio, nostro habitat naturale e valore aggiunto. Una scelta per rafforzare il presente e aprirci al futuro.

Da un lato i nostri corsi “storici” continuano a mostrare una straordinaria capacità di rinnovarsi, garantendo elevata qualità didattica e grande capacità di cogliere le innovazioni in corso nella società e nel lavoro e farle planare sui banchi di scuola consentendo ai nostri ragazzi di stare sempre un passo dentro il cambiamento. Merito di una struttura radicata, e riconosciuta, nel territorio e formatori all’altezza della sfida educativa, didattica e professionale. Dall’altra parte, invece, non possiamo fermarci se vogliamo continuare a essere un riferimento per le giovani generazioni. Per questo, ora è partito un percorso IFTS (formazione tecnica superiore) su automotive, in apprendistato, con un approccio innovativo, unendo lavoro in azienda e formazione in aula e aprendo le porte a sbocchi professionali interessanti. Un successo che ci spinge a ragionare su altri indirizzi. Abbiamo lanciato, poi, un nuovo corso, pronto ad accogliere chi uscirà dalla terza media, per tecnici “del turismo, sport e tempo libero”". Mi.Pu.