Nuova Lecco - Bergamo, sciolte le riserve: 230 milioni di euro per un tunnel di 2,5 chilometri

Lecco, 13 novembre 2023 – Si intravede la luce in fondo al tunnel della galleria della nuova Lecco – Bergamo, anche se è praticamente ancora tutta da scavare. Il commissario straordinario e amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 Luigivalerio Sant’Andrea ha scelto come concludere l'importante opera viabilità, i cui lavori sono fermi al palo da anni, impantanati nel tunnel di San Girolamo tra Lecco e Vercurago.

L'ipotesi 1

Dopo aver sentito i sindaci del territorio, gli amministratori locali della zona e tutti i tecnici interessanti, ha optato per la prima delle tre ipotesi sul tavolo: è quella che sembra meno impattante oltre che più economica. Il progetto è simile a quello originario. Prevede lo scavo di una galleria di 2 chilometri e mezzi, sebbene larga 10 metri, più di quanto previsto inizialmente. La spesa preventivata è di 230 milioni di euro, quasi 100 milioni di euro al chilometro. Dovranno essere demoliti alcuni edifici a Calolziocorte, ma nessuno perderà la propria casa.

La presidente della Provincia

“Si tratta di un ulteriore concreto passo in avanti nel percorso che porterà alla realizzazione dell’opera - commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli -. Dopo aver raccolto i pareri di tutti i soggetti interessati, la scelta del commissario è caduta sulla soluzione che ricalca il tracciato a suo tempo avviato, con costi e tempi di realizzazione inferiori rispetto alle altre due ipotesi più complesse. Ora continueremo a vigilare affinché l'opera venga realizzata nel più breve tempo possibile”

Le tempistiche

L'opera avrebbe dovuto essere portata a termine entro l'accensione della fiamma olimpica dei Giochi a cinque cerchi che si svolgeranno pure in Valtellina. Ormai però è tardi per tagliare il nastro tricolore prima che gli atleti si presentino al cancelletto di partenza della prima discesa. Si prevede occorrano dai 18 ai 24 mesi di tempo per la progettazione definitiva, poi dai 4 ai 5 anni per realizzare e completare i lavori. Salvo altri imprevisti, prima del 2030 la nuova Lecco - Bergamo non sarà quindi pronta. Attualmente sulla Lecco – Bergamo passano 30mila veicoli al giorno, di cui 3mila mezzi pesanti

La storia

E' dal 2001 che si progetta la riqualificazione della SS 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate nel tratto tra Lecco e Calolziocorte. I lavori avrebbero dovuto concludersi entro l'agosto 2014, ma nel 2012 il termine è stato spostato e il progetto aggiornato con la consegna dell'infrastruttura posticipata a maggio 2015. E' stato l'inizio del fallimento: i costi lievitati, le riserve, i finanziamenti integrativi, varianti ricorsi, controricorsi, la rescissione del contratto, la statalizzazione, il commissariamento, con i lavori fermi ormai da 10 anni.