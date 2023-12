Novità in Confcommercio. C’è “Lago di Como e Valli”

TREMEZZINA

Si è costituito all’interno di Confcommercio Como, il gruppo di coordinamento della delegazione di Menaggio, che ricomprende il vasto territorio tra Argegno, Bellagio, l’Alto Lario, Intelvese e Porlezzese.

"Il gruppo di lavoro nasce dalla volontà e dall’esigenza di avere una presenza costante e rappresentativa su un territorio di forte traino per tutta l’economia della provincia - spiega il presidente Giovanni Ciceri - Un territorio che negli ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale e che pertanto necessita di un’attenzione particolare per individuare e risolvere problematiche che ostacolano l’operatività delle imprese". Come coordinatore del gruppo di lavoro, denominato "Lago di Como e Valli", è stato incaricato Matteo Valdè affiancato da Alberto Cetti e Filippo Beretta, che guideranno i rappresentanti delle principali aree, ossia: Luca Leoni per Bellagio, Alfio Colombo e Alessandro Gestra (Alto Lario), Alberto Cetti (Tremezzina), Filippo Beretta (Menaggio), Antonino Bonfiglio e Simone Peroni (Argegno e Val d’Intelvi) e Giancarlo Achini (Porlezzese). Ro.Can.