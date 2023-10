Nell’hotel di lusso con la carta di un altro. Denunciati 5 ragazzi

Conto da 4mila euro in struttura di lusso a Stresa, che cinque giovani comaschi hanno consumato e non pagato di tasca loro. Così tre ragazze e due ragazzi, residenti in provincia di Como, sono stati denunciati dai carabinieri di Stresa, nel Verbano-Cusio-Ossola, per indebito utilizzo di carte di credito e sostituzione di persona. Nelle scorse settimane, avevano soggiornato un paio di giorni in un hotel di lusso sul lago Maggiore, saldando poi il conto da oltre quattromila euro con una carta di credito intestata a un ignaro turista statunitense, presentando un documento d’identità contraffatto, appartenente a un altro cittadino americano che ne aveva denunciato lo smarrimento qualche mese fa. Tuttavia i militari, dopo la denuncia del gestore, sono risaliti alle loro identità e li hanno denunciati.