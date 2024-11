Mostra di presepi e diorami. La Natività è un’opera unica

A Lecco si respira già aria di Natale. Dopo l’accensione delle luminarie in centro e l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, ecco la mostra di presepi e diorami, allestita dagli appassionati dell’Associazione italiana amici del presepio di Lecco in collaborazione con i curatori del Simul, il Sistema museale lecchese, perché saranno esposte opere d’arte artigianali uniche al modo. La mostra, alla 13ª edizione, troverà spazio al primo piano della Torre Viscontea, in piazza XX Settembre, con una trentina di pezzi, a partire da domenica primo dicembre e fino a domenica 12 gennaio. In una sala al piano terra saranno inoltre posizionati presepi ad altezza di bambino, per permettere anche ai più piccoli di ammirare facilmente i dettagli delle opere.

"Un appuntamento molto amato dai lecchesi e apprezzato da visitatori e turisti che sempre più numerosi popolano la nostra città, specialmente nel periodo natalizio – spiega Simona Piazza, assessore alla Cultura –. La mostra di presepi e diorami si conferma un evento capace di suscitare interesse e meraviglia, attirando l’attenzione di grandi e piccini, famiglie e appassionati di questa arte". La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giovedì dalle 10 alle 13 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18. Sono poi previste aperture straordinarie la Vigilia e l’ultimo giorno dell’anno. È possibile prenotare visite guidate per gruppi di almeno 10 persone telefonando al numero 3486552584. D.D.S.