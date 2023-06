Morto travolto da una betoniera, Sergio Merla, 64 anni, residente a Dalmine

È morto dopo essere stato travolto da una betoniera. La vittima è Sergio Merla, 64 anni, pensionato residente a Dalmine. Lascia la moglie e una figlia ventenne. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 a Dalmine, sulla Provinciale per Bergamo all’altezza della Lombardini. Secondo i primi rilievi della Polizia locale la vittima, che viveva vicino al luogo della disgrazia, stava viaggiando in direzione di Osio Sotto in sella a uno scooter. Per cause da accertare ha urtato un camion fermo a bordo strada. Il motociclista ha perso l’equilibrio ed è caduto, una betoniera che procedeva dietro di lui l’ha travolto. Il personale sanitario ha cercato invano di rianimare il sessantaquattrenne. I carabinieri di Dalmine e gli agenti della Polizia locale sono intervenuti per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sequestrati scooter e betoniera.

Poco più tardi, in via Baschenis, sempre a Dalmine, altro incidente con un mezzo pesante coinvolto. Due i feriti. Sempre a Dalmine, sulla ex Statale 470, tamponamento a catena con 15 veicoli e sei feriti non gravi. In mattinata a Castione della Presolana un diciassettenne in moto si è scontrato con un’auto. Ha riportato gravi ferite. Francesco Donadoni