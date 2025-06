Tuffi proibiti per la presenza di inquinanti

Acqua contaminata, niente bagni a Bellano né a Colico. Alla spiaggia di Oro e al Lido di Puncia a Bellano e al Lido di Colico e al Laghetto di Piona a Colico, i tecnici di laboratorio di Ats Brianza hanno riscontrato eccessive concentrazioni sia di escherichia coli, sia di enterococchi intestinali: per questo la balneazione è vietata, fino a quando i parametri non rientreranno entro i limiti di sicurezza. L’escerichia coli è un batterio intestinalee, sia umano, sia intestinale, come l’enterococchi: non ci sono scarichi fognari a lago e la contaminazione potrebbe dipendere da qualche sversamento non autorizzato attraverso il torrente Pioverna a Bellano o l’Adda a Colico oppure dai temporali dei giorni scorsi che hanno trascinato nel lago carcasse piuttosto che altre sostanze. Il rischio è quello di spiacevoli effetti indesiderati, tipo irritazione delle vie respiratorie e degli occhi e disturbi gastrointestinali.

Via libera invece negli altri punti campionati e autorizzati: Campeggio e Lido Adriano ad Abbadia; Inganna a Colico; Campeggio Europa a Dervio; Riva del Cantone e Rivetta a Dorio; Pradello, Canottieri e Rivabella a Lecco; Riva Bianca a Liera; la Spiaggetta di Malgrate; Ocio, Camping Mandello, Lido di Mandello, Nautilus a Mandello; Onno, Vassena e Limonta a Oliveto Lario; Riva Gittana a Perledo. Sono balneabili pure la Darsena Brera di Bosisio Parini e la Punta del Corno di Rogeno al lago di Pusiano, e Ona ad Annone e Sabia a Oggiono al bacino est del lago di Annone.

D.D.S.