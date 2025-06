Bar nel mirino dei ladri. Raffica di colpi nei locali della Brianza

Bar nel mirino. I ladri hanno messo a segno un colpo al bar Serendipity a Brivio, in centro paese. Hanno rubato due televisori, qualche spicciolo e poco altro. Sono stati immortalati dalle telecamere. Colpo pure in un bar di Castello Brianza, così come di una stazione di servizio lungo la Statale 36 a Molteno. Sgradita visita anche al bar del centro sportivo comunale di Imbersago, dove il gestore, il 50enne Maurizio Pirovano, a inizio anno era stato aggredito e minacciato. Gli intrusi hanno scassinato il registratore di cassa: più il danno che il bottino. "Sono stanco, non ne posso più", il suo commento.