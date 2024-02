Piani dei Resinelli, uomo di 76 anni precipita in Grignetta e muore

Mandello del Lario (Lecco), 14 febbraio 2024 – Un escursionista di 76 anni è morto in Grignetta. È Precipitato per una decina di metri dalla Cresta Cermenati, la classica via di salita anche invernale verso la Grigna Meridionale. L'incidente è successo nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15, nella zona dei Piani dei Resinelli. Per soccorrere il 76enne sono stati mobilitati i soccorritori dell'eliambulanza di Como e del Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana. Il 76enne però è morto sul colpo. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita dell'escursionista e lo hanno riportato a valle. Le condizioni meteo attuali sono abbastanza complicate. Nei giorni scorsi ha nevicato, poi però le temperature si sono alzate parecchio. Nonostante ciò alcune zone in ombra possono ghiacciare e risultare molto pericolose,