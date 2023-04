Morto Cesare Fumagalli: è stato segretario generale di Confartigianato

Oggiono (Lecco), 17 aprile 2023 – E' morto all'età di 70 anni Cesare Fumagalli, ex segretario generale di Confartigianato. E' stato anche componente della segreteria nazionale del Pd: Enrico Letta nel 2021 lo aveva scelto come responsabile di Sviluppo economico, Terzo Settore, e Missione Pmi per il suo “governo ombra”.

Era nato a Lecco, ma abitava a Oggiono, dove si è spento domenica sera. Lascia la moglie Elda e i figli Michela e Federico. Il funerale è in programma martedì pomeriggio.

La carriera politica e imprenditoriale

Prima del suo impegno nell'associazione di categoria degli artigiani, è stato capogruppo della Dc negli anni '70 in Consiglio comunale a Oggiono. Tra il 1974 e il 1979 è stato componente della segreteria del presidente di Regione Lombardia Cesare Golfari durante il suo mandato dal 1974 al 1979. Nel 1979 è entrato in Confartigianato locale, di cui è diventato direttore nel 1985. Nel 2023 è stato eletto segretario regionale lombardo e dal 2005 al 2020 è stato scelto e riconfermato segretario generale di Confartigianato Imprese. E' stato membro del Board di SMEUnited a Bruxelles dal 2005 al 2020 e componente del CdA di Unicredit Banca e della BCC Alta Brianza. Nel 2021 il ritorno alla politica, nella segreteria nazionale dei dem appunto come uomo di fiducia dell'ex segretario Enrico Letta.

Il cordoglio

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Cesare Fumagalli”, sono le parole della neo segretaria del Pd Elly Schlein. “Perdiamo una persona di grande valore”, commenta la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. “E' stato un mio maestro” lo ricorda il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni. “Il vuoto che lascia a tutti noi è indescrivibile”, confida commenta Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco. Durante le esequie gli uffici e le delegazioni di Confartigianato restano chiusi per lutto e per consentire a tutti i collaboratori di potervi partecipare. “A lui va il merito, partendo dal nostro territorio, di aver recuperato e valorizzato lo straordinario ruolo del mondo artigiano e della piccola e media impresa”, dice il sindaco di Valmadrera ed ex senatore Antonio Rusconi.